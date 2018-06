Stiri pe aceeasi tema

- Raportul arata ca Iranul respecta restrictiile prevazute in cadrul acordului privind instalatiile sale nucleare. Informatiile AIEA sunt publicate dupa ce presedintele american Donald Trump a decis pe 8 mai sa renunte la acordul international privind programul nuclear al Teheranului.AIEA…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat joi ca se va „ocupa“ de statele membre NATO care nu isi respecta angajamentele fata de Alianta, dand ca exemplu Germania, transmite agentia de presa Reuters.

- Donald Trump avertizeaza, din nou statele, membre NATO care, in opinia sa, nu isi respecta angajamentele financiare fata de Alianta. La o intalnire cu secretarul general al NATO, Trump a citat explicit Germania ca exemplu negativ. In schimb, Romania s-a numarat printre tarile care au primit multumiri.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat ca Washingtonul "se va ocupa" de tarile membre NATO care nu isi respecta obligatiile fata de alianta. Liderul de la Casa Alba a mentionat Germania caa exemplu de...

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri Iranul cu "consecinte foarte grave" daca va decide sa relanseze programul sau nuclear, la o zi dupa anuntul retragerii Statelor Unite din acordul vizand sa impiedice Teheranul sa obtina arma nucleara, transmite AFP. "Sfatuiesc…

- Liderii occidentului au spus, dupa negocierile de la Lausanne, in 2015, ca acordul la care au ajuns cu Teheranul este unul ”istoric”, printre prevederile acordului se numara și obligația asumata de Iran de a permite timp de 25 de ani controale extinse ale programului sau nuclear din partea Agenției…

- Comunitatea internationala se afla marti in asteptarea deciziei presedintelui american Donald Trump referitoare la retragerea sau nu a SUA din acordul nuclear ce prevede o ridicare treptata si conditionata a sanctiunilor internationale impuse Iranului, in schimbul garantiei ca acesta nu se va dota cu…

- Anul trecut s-a raportat la nivel national despre aproximativ 200 de biserici și simboluri creștine care au fost distruse in Germania. Deși antisemitismul primește o mare atenție in Germania, valul anti-creștin plecat din ura este trecut sub tacere.