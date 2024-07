Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a cazut la pamant in timpul unui discurs electoral, imediat dupa ce au fost auzite mai multe focuri de arma. Trump a fost scos de urgența de pe scena de agenții serviciilor secrete americane, urme de sange fiind vizibile pe fața acestuia. Candidatul republican la președinția SUA susținea…

- Fostul presedinte Donald Trump a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange la urechea dreapta, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma. Donald Trump, care tocmai isi incepuse discursul, a fost imediat inconjurat de agenții Secret Service, care l-au escortat de pe scena pana…

- Donald Trump a fost evacuat, ranit cu sange vizibil la urechea dreapta, de la un miting de campanie in statul Pennsylvania, nord-estul SUA, unde au fost auzite mai multe focuri de arma, transmit AFP si...

- Presedintele american Joe Biden a comis o noua gafa, in timpul unui discurs, in toiul unor ingrijorari pe tema formei in care se afla in interiorul Partidului Democrat. Joe Biden a luat marti cuvantul intr-un centru de Operatiuni de Urgenta, la Washington, pentru a vorbi despre conditiile meteorologice…

- Armata sud-coreeana a tras focuri de avertisment dupa ce soldati nord-coreeni au traversat marti, 18 iunie, linia de demarcatie militara din apropiere de granita, potrivit Statului Major Intrunit (JCS) al tarii, relateaza Reuters.Pe de alta parte, The Guardian scrie ca, potrivit presei locale, au explodat…

- Noua oameni au murit - opt adulti si un copil - si cateva zeci au fost raniti miercuri seara dupa ce o parte din scena s-a prabusit din cauza vantului puternic in timpul unui miting al unui candidat la presedintia tarii, Jorge Alvarez Maynez, in nordul Mexicului, a anuntat guvernatorul statului Nuevo…

- Politia suedeza a retinut mai multe persoane si a izolat o zona importanta din Stockholm dupa ce o patrula a auzit presupuse focuri de arma in apropierea ambasadei Israelului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. „O patrula de politie a auzit bubuituri la Strandvagen, in Stockholm, si a banuit ca…

- Un agent de paza a fost grav ranit intr-un schimb de focuri de arma la reședința din Toronto a rapperului canadian Drake, marți dimineața, a anunțat poliția, fara a confirma daca vedeta se afla acasa in momentul incidentului, noteaza Reuters. Poliția a fost chemata pentru un schimb de focuri de arma…