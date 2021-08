Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au dat ordin ca femeile afgane care muncesc sa ramana inchise in casa pana ce „vor exista sisteme adecvate care sa le asigure siguranța”, relateaza BBC . „Este vorba de o procedura foarte temporara”, a spus purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid. Anterior, ONU a transmis ca…

- Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvant al talibanilor, a declarat marti, la o conferinta de presa, ca afganii nu mai au permisiunea din partea gruparii islamiste de a merge la aeroportul din Kabul, din cauza situatiei haotice de acolo. El a precizat ca multimile de la aeroport ar trebui…

- Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvânt al talibanilor, a declarat marti, la o conferinta de presa, ca afganii nu mai au permisiunea din partea gruparii islamiste de a merge la aeroportul din Kabul, din cauza situatiei haotice de acolo. El a precizat ca nu va fi acceptata prelungirea termenului…

- Talibanii au sustinut, marți, prima conferinta de presa dupa ce au preluat puterea in Afganistan. Potrivit Aleph News, ei au anunțat ca și-au iertat adversarii și ca nu doresc haos. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid a sustinut o conferinta de presa dupa ce puterea din Afganistan a fost preluata…

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Talibanii au adoptat un ton conciliator in prima lor conferinta de presa sustinuta marti dupa preluarea puterii in Afganistan, relateaza dpa si Reuters. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid le-a spus jurnalistilor ca talibanii nu sunt ostili fata de nimeni. ‘Nu ne dorim dusmani interni sau externi’,…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a precizat joi ca atacurile aeriene au fost lansate in ultimele zile, in sprijinul fortelor de securitate afgane, dar nu a oferit detalii.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a anunțat ca loviturile aeriene care au avut loc miercuri…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters. Purtatorul…