- "In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta legea", a lansat el in timpul mitingului de campanie de la Tulsa, in Oklahoma. "El nu a facut niciodata nimic, a fost vicepresedinte", a mai afirmat Trump.

- Presedintele american Donald Trump a asigurat sambata ca are o stare buna de sanatate, dupa ce participase anterior la o ceremonie in cursul careia paruse ca da semne de oboseala, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Daca este vreo problema, va voi spune", a spus el la Tulsa (Oklahoma), in sudul…

- Mitingul electoral ținut de Donald Trump sambata in Oklahoma nu a atras mulțimea de oameni pe care președintele spera sa o vada, intr-un stat care a votat masiv pentru el in 2016, scrie The New York Times.Președintele Donald Trump spera sa iși reinceapa campania pentru alegerile din noiembrie cu un…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a ironizat indelung sambata seara pe adversarul sau democrat, Joe Biden, numindu-l "marioneta" a "stangii radicale", potrivit AFP. "In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta legea",…

- O inalta responsabila de culoare din administratia lui Donald Trump a demisionat joi in semn de protest fata de raspunsul presedintelui la miscarea antirasista fara precedent care zguduie SUA de la moartea lui George Floyd, conform media americane, citate de AFP. "Comentariile si actiunile presedintelui…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…