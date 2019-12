Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 19 dec 2019 – Donald Trump a fost trimis in judecata in cadrul unei proceduri de destituire, devenind astfel al treilea presedinte din istoria Statelor Unite ajuns in aceasta situatie. Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a adoptat, articolele de inculpare a presedintelui Donald…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Procesul in vederea destituirii lui Donald Trump ar putea sa aiba loc luna viitoare, in cazul in care Camera Reprezentantilor aproba, asa cum se asteapta, inculparea, a confirmat miercuri liderul majoritatii republicane in Camera superioara, Mitch McConnell, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a avut ieri o iesire nervoasa intr-un interviu telefonic acordat postului Fox News. Intr-o cavalcada de atacuri, insulte si teorii ale complotului, Trump si-a dat frau liber furiei impotriva procedurii de destituire care il ameninta, In urma unei…

- Democratii, care controleaza Camera Reprezentantilor, este posibil sa respinga prezenta lui Hunter Biden si a avertizorului neidentificat la audierile ce vor incepe miercuri. Devin Nunes, republican din House Intelligence Committee, i-a inclus pe cei doi pe o lista de martori propusi pe care…

- Camera Reprezentanților a aprobat, joi, rezoluția care ar duce la declanșarea formala a procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump. Votul final asupra punerii sub acuzare ar putea avea loc pâna la sfârșitul anului, la capatul unui lung șir de audieri publice, televizate.…

- Democrații din Camera Reprezentanților au emis vineri alte trei citații ca parte a anchetei care il vizeaza pe președintele Donald Trump, cautand sa-i oblige pe inaltii funcționari din biroul de buget al Casei Albe și din Departamentul de Stat sa depuna marturie, potrivit Mediafax care citeaza Reuters.

- Senatul ”nu are alta optiune” decat sa organizeze un proces impotriva presedintelui Donald Trump, in cazul in care Camera Reprezentantilor il pune sub acuzare (”impeachment”), a declarat luni liderul majoritatii republicane in Camera superioara a Congresului american Mitch McConnell, relateaza USA…