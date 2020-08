Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump va sustine duminica seara o conferinta in care va anunta un tratament revolutionar impotriva Covid 19. Conferinta de presa are loc la o zi dupa ce Trump a acuzat ca „statul paralel” din FDA ar intarzia intentionat vaccinul anti Covid.Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte…

- Secretarul de stat pentru Protecția Civila din Grecia, Nikos Hardalias, a prezentat intr-o conferința de presa situația turiștilor infectați cu coronavirus care au fost depistați la intrarea in țara și dintr-un total de 508 cazuri, cele mai multe sunt din Romania – 88, scrie Digi24. Potrivit grecilor…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…

- 29 de turisti din Romania și din Bulgaria au fost confirmati pozitiv cu COVID-19, dupa testele pe care le-au facut vineri, trecerea punctului de frontiera Kulata-Promachonas. In ciuda asigurarilor din urma cu o zi, Guvernul de la Atena a decis sa ceara, de saptamana viitoare, certificate COVID-19 la…

- Donald Trump a declarat sambata ca a cerut autoritatilor sanitare sa incetineasca ritmul de depistare pentru Covid-19 pentru ca asta provoaca cresterea numarului de cazuri descoperite in Statele Unite, tara cea mai indoliata din lume din cauza pandemiei, informeaza AFP. Fara sa explice daca vorbeste…

- OMS a reluat studiile privind utilizarea hidroxiclorochinei in tratamentul COVID-19, dupa ce The Guardian a dezvaluit informații surprinzatoare despre compania care a livrat datele despre pacienții care ar fi avut de suferit din cauza medicamentului. Tratamentul utilizat la scara, inclusiv in Romania,…

- Protestatarii pașnici sfideaza starea de asediu și atacurile vandalilor, ieșind pe strazile marilor orașe americane, cu ecranele telefoanelor aprinse. Președintele Trump se confrunta cu un val de critici din partea rivalilor, aliaților și reprezentanților bisericii, dupa ce a cerut intervenția militara…

- Elevii de la Scoala “Titu Maiorescu” din Iasi vor urma online cursurile de pregatire pentru evaluarea nationala, dupa ce in cadrul unitatii de invatamant a fost confirmat un caz de infectare cu COVID-19, conform Agerpres. Toți angajații școlii au fost testați. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…