Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump va participa vineri, la Washington, la ''Marsul pentru viata'' si va deveni astfel primul presedinte american ce se va alatura acestui eveniment impotriva dreptului la avort. "Presedintele Donald Trump va fi primul presedinte din istorie ce va participa la Marsul pentru viata", a anuntat…

- Donald Trump va participa vineri, la Washington, la ''Marsul pentru viata'' si va deveni astfel primul presedinte american ce se va alatura acestui eveniment impotriva dreptului la avort, informeaza joi AFP. "Presedintele Donald Trump va fi primul presedinte din istorie ce va participa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins, marti seara, de la Forumul Economic Davos (Elvetia), acuzatiile care i se aduc in procedura demiterii, in contextul inceperii procesului in Senat, anunța MEDIAFAX."Cititi stenogramele!", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat marti ca se asteapta ca Irakul sa protejeze ambasada americana la Bagdad, care a fost atacata de manifestanti protestand impotriva raidurilor americane, relateaza Reuters, dpa si AFP. "Ne asteptam ca Irakul sa-si foloseasca fortele pentru a proteja ambasada,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca a avut marți seara la Londra o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson in care au discutat despre situația alianței militare NATO și despre probleme comerciale, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.”Mi-a facut placere…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca starea sa de sanatate este foarte buna, dupa ce a finalizat prima faza a controlului medical anual, informeaza Mediafax.Liderul de la Casa Alba a precizat ca prima faza a controlului a fost efectuata sâmbata la Centrul Medical Militar Walter…

- Presedintele american Donald Trump a cerut joi Curtii Supreme sa impiedice un procuror sa intre in posesia declaratiilor sale de impozitare, argumentand ca detine imunitate totala atata timp cat se afla la Casa Alba, relateaza AFP potrivit Agerpres. Acest dosar este considerat un test crucial pentru…

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "foarte important" pe care urmeaza sa il faca presedintele Donald Trump duminica dimineata,…