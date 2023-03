Donald Trump, primul presedinte american judecat. Cand se va preda! Un juriu a votat ieri punerea sub acuzate a fostului președinte american Donald Trump. Investigația a fost inițiata de procurorul Alvin Bragg și ar avea in centru plațile facute de Trump in 2016 catre Stormy Daniels, actrița de filme pentru adulți. Fostul președinte ar fi platit-o pe actrița pentru favoruri sexuale, insa falsificand, pentru acest lucru, acte comerciale. In acea perioada, Trump era doar candidat la președinția Statelor Unite. Este pentru prima data in istoria Statelor Unite cand un actual sau fost președinte se…