Donald Trump, primit la Castelul Windsor de Regina Elisabeta VIDEO

- Presedintele american Donald Trump si sotia sa, Melania, au fost primiti vineri la castelul Windsor de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza AFP. Perechea prezidentiala americana a fost intampinata de suverana britanica, in varsta de 92 de ani, in curtea castelului, sub un soare stralucitor.…

- Presedintele american Donald Trump este primit vineri dupa-amiaza la Castelul Windsor de catre Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, o onoare pe care cu greu o accepta numerosi britanici, relateaza AFP,preluata de agerpres. Potrivit unui sondaj YouGov…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi la Bruxelles ca nu este sigur daca noua abordare a Marii Britanii privind Brexit-ul este ceea ce a votat populatia la referendum, adaugand ca Regatul Unit se afla intr-un ''punct destul de fierbinte'' dupa doua demisii majore din guvernul…

- A fost promulgata legea privind retragerea Marii Britanii din UE dupa ce regina Elizabeta a II-a a semnat și promulgat documentul adoptat in parlament saptamana trecuta dupa mai multe luni de dezbateri. Textul, prezentat in iulie 2017 de catre guvernul conservator al prim-ministrului Theresa May a fost…