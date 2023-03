Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului de la Washington, noteaza AFP, citat de Agerpres.

"M-am intors!", a scris omul de afaceri. "Imi pare rau ca v-am facut sa asteptati, a fost complicat", a spus el intr-un scurt videoclip al CNN care insoteste mesajul sau, posibil realizat in noaptea alegerii sale in 2016.

