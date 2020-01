Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii americani au depus joi juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme a SUA, John Roberts, in primul act al procesului de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, transmite AFP. Alesii camerei superioare a Congresului american au jurat impreuna sa faca ''justitie…

- Senatul american a deschis joi procesul de impeachment (punere sub acuzare si destituire) impotriva presedintelui Donald Trump, cu citirea in plen a celor doua articole din actul de acuzare impotriva liderului de la Casa Alba, informeaza agentiile AFP si DPA. Sesiunea este prezidata de Chuck Grassley,…

- Camera Reprezentantilor a votat in 19 decembrie, potrivit principiilor partidului, pentru destituirea presedintelui Donald Trump. Locatarul de la Casa Alba a fost acuzat de abuz de putere si obstructionarea Congresului, pentru ca ar fi inghetat un ajutor pentru a forta astfel Ucraina sa-l…

- Congresmanul democrat Adam Schiff a fost desemnat sef al echipei de procurori pentru procesul politic de impeachment impotriva presedintelui republican Donald Trump, care se va desfasura in Senat, a anuntat miercuri presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, informeaza AFP.…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a votat miercuri pentru demitere lui Donald Trump, activand articolele de inculpare a presedintelui. Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui Donald Trump in…

- Decizia congresmenilor democrati de la Washington de a continua procedura demiterii ar fi „razboi declarat democratiei americane”, a afirmat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, denuntând o „lovitura de stat”, potrivit agenției de presa Reuters, citate de Mediafax.Continuarea…

- Procesul in cadrul procedurii demiterii presedintelui Donald Trump ar putea incepe in Senatul SUA in ianuarie, a declarat, miercuri dupa-amiaza, Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane.Mitch McConnell a declarat ca, in cazul in Camera Reprezentantilor va aproba activarea articolelor…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a suspendat temporar, luni, o decizie a unei instante inferioare care cere firmei de contabilitate a presedintelui Donald Trump sa predea unele din declaratiile sale financiare unei comisii din Camera Reprezentantilor, transmite Reuters preluat de news.roVezi…