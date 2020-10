Donald Trump, presedintele SUA, testat pozitiv pentru coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat pe Twitter ca el si Prima Doamna, Melania Trump, au fost testati pozitiv cu noul tip de coronavirus, informeaza vineri AFP si Reuters. ‘Intram imediat in carantina si in procesul nostru de recuperare’, a spus Donald Trump. Presedintele american, Donald…

