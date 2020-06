Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump anunta ca urmeaza sa inceapa in curand sa organizeze mitinguri de campanie, in contextul in care sondajele arata o scadere a popularitatii sale din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 si a manifestatiilor care au izbucnit in Statele Unite dupa moartea…

- Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat miercuri ca a semnat decretul care suspenda temporar eliberarea de carți verzi pentru imigranți, pentru a proteja muncitorii americani, în plina criza economica legata de coronavirus, scrie AFP."Am semnat un decret care suspenda temporar…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti o "pauza" de 60 de zile a imigratiei care se va aplica cererilor de rezidenta permanenta (green card), dar nu si vizelor temporare de munca, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti o "pauza" de 60 de zile a imigratiei care se va aplica cererilor de rezidenta permanenta (green card), dar nu si vizelor temporare de munca, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va suspenda temporar imigratia catre Statele Unite printr-un ordin executiv pentru a proteja locurile de munca ale americanilor in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, transmit AFP, Reuters si dpa. 'In lumina atacului din partea Inamicului…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va suspenda temporar imigratia catre Statele Unite printr-un ordin executiv pentru a proteja locurile de munca ale americanilor in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, transmit AFP, Reuters si dpa. 'In lumina atacului din partea…

- Statele Unite ale Americii sunt acum cel mai mare focar global de COVID-19, dupa ce au intrecut China la numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Președintele american Donald Trump nu a scapat nici aceasta ocazie ca sa laude „cea mai puternica națiune”.

- Senatul american a aprobat miercuri cu o majoritate covarsitoare un plan ''istoric'' de 2.000 de miliarde de dolari pentru sustinerea primei economii a lumii, afectata de pandemia de coronavirus care a facut peste 1.000 de morti in Statele Unite, relateaza AFP.Sustinut de presedintele Donald Trump si…