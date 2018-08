Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul in procesul lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a anuntat vineri ca a primit amenintari, in timp ce juratii si-au continuat deliberarile pentru a stabili daca consultantul politic se face sau nu vinovat de frauda bancara si fiscala, potrivit Reuters. Procesul…

- Jurati si-au inceput deliberarile joi, in procesul cu privire la frauda fiscala si bancara al fostului sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, primul care se afla in banca acuzatilor in cadrul anchetei ruse a procurorului special Robert Mueller, relateaza AFP.

- Richard Gates, martorul-cheie in procesul lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a recunoscut ca s-a inteles cu acesta pentru a ascunde milioane de dolari in banci din strainatate, pentru a evita fiscul american, relateaza AFP.

- Un judecator american a deschis marti procesul in care fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, este judecat pentru spalare de bani, frauda fiscala si bancara si lobbying ilegal, el fiind obligat sa dea explicatii despre legaturile sale cu oligarhi rusi in cursul acestui…

- Procesul care il priveste pe Paul Manafort, seful de campanie a lui Donald Trump in timpul alegerilor din 2016, va incepe saptamana aceasta si se asteapta sa clarifice modul in care milioane de dolari proveniti de la companii din Ucraina au ajuns in conturile sale bancare, anunta The Independent.

- O judecatoare federala a anulat cautiunea de 10 milioane de dolari a fostului director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort si l-a trimis la inchisoare pentru acuzatiile de influentare a martorilor aduse de procurorul special Robert Mueller, scrie CNBC.

