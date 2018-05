Stiri pe aceeasi tema

- Indicii dolarului si-au accentuat joi declinul, retragandu-se de la maximul acestui an, iar aurul a urcat aproape de nivelul de 1.300 de dolari uncia, dupa ce presedintele american Donald Trump a anulat sumitul cu Coreea de Nord care urma sa aiba loc in iunie, in timp ce posibilitatea ca Statele Unite…

- Coreea de Nord a anunțat, vineri, ca ramane deschisa dialogului cu Statele Unite dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul dintre cele doua tari, o decizie “extrem de regretabila” potrivit Phenianului, potrivit Agerpres. “Reiteram Statelor Unite hotararea noastra ...

- Indicii dolarului si-au accentuat joi declinul, retragandu-se de la maximul acestui an, iar aurul a urcat aproape de nivelul de 1.300 de dolari uncia, dupa ce presedintele american Donald Trump a anulat sumitul cu Coreea de Nord care urma sa aiba loc in iunie, in timp ce posibilitatea ca Statele…

- Impacarea istorica dintre Coreea de Nord si Statele Unite ale Americii este ca o poveste de dragoste cu nabadai. Niciuna dintre parti nu cedeaza, ba Donald Trump loveste cu pumnul in masa inainte de a-l intalni pe Kim Jong-un. In contextul evolutiei ultimelor evenimente din peninsula, nu putine sunt…

- Coreea de Nord ameninta sa anuleze mult asteptata intalnire din 12 iunie dintre liderul sau, Kim Jong Un, si presedintele Donald Trump. Nord-coreenii au anulat deja o intalnire la nivel inalt cu Coreea de Sud, programata pentru astazi. Decizia reprezinta un protest…

- Trei cetateni americani care au fost eliberati de Coreea de Nord au ajuns acasa, in Statele Unite. Ei au aterizat la baza militara Andrews de langa Washington, unde au fost intampinati personal de presedintele Donald Trump.

- China a indemnat vineri Statele Unite si Coreea de Nord la ”curaj politic”, dupa anuntul spectaculos cu privire la un summit intre Donald Trump si Kim Jong-un pe tema programului nuclear al Phenianului, iar ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a salutat ”un pas in directia buna”, relateaza AFP. ”Speram…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…