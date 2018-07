Stiri pe aceeasi tema

- Londra, 14 iul /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump s-a intrebat, sambata, de ce administratia lui Barack Obama nu a actionat in legatura cu acuzatiile privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016, noteaza Reuters. Vineri, un…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita 'echitabil', transmite Reuters,…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse. Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni ca politica abordata de Statele Unite reprezinta un obstacol pentru organizarea unei intrevedere cu omologul sau american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Trump a retras SUA din acordul cu Iranul incheiat in anul 2015, semnat alaturi de Franta, Marea Britanie, Rusia si China, membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, la care s-a adaugat si Germania. Acordul reprezenta un schimb intre marile puteri economice globale…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 2%, iar cotatia petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani si jumatate, dupa ce presedintele american Donald Trump a renuntat la acordul nuclear cu Iranul, decizie care va reduce probabil exporturile…

- Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces impotriva Rusiei, echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump si site-ului WikiLeaks, denuntand o presupusa conspiratie pentru perturbarea scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, relateaza agentia Reuters.

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe în Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. „Suntem în discutii cu Statele Unite si am…