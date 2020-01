Donald Trump poate folosi miliardele Pentagonului pentru zidul de la frontiera Mexicului In decembrie, un tribunal federal blocase utilizarea acestor fonduri destinate constructiei unei bariere de 800 kilometri la frontiera de sud. Numai ca o curte de apel cu sediul la New Orleans a suspendat miercuri seara acest verdict, motiv pentru care, chiar daca este temporara, decizia permite administratiei Trump sa inceapa utilizarea fondurile. „Justitia "ne-a dat unda verde sa incepem una dintre cele mai importante sectiuni ale zidului absolut necesara la frontiera de sud", a scris Trump intr-o postare pe Twitter. „Intregul zid este in constructie sau gata sa inceapa!", a dat asigurari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

