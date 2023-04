Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator american i-a ordonat fostului vicepresedinte Mike Pence sa depuna marturie despre conversatiile pe care le-a avut cu Donald Trump inainte de asaltul asupra Capitoliului, au raportat marti mai multe media, transmite AFP. Magistratul James Boasberg a decis ca Mike Pence trebuie sa ofere raspunsuri…

- Departamentul de Justiție al SUA a concluzionat ca imunitatea pe care Donald Trump o are in calitate de fost președinte al Statelor Unite nu se aplica discursului sau din 6 ianuarie 2021, cand a avut loc asaltul asupra Capitoliului, informeaza AFP, citat de News.ro . „Apelul catre public in chestiuni…

- Perchezițiile de la Universitatea din Delaware au avut loc in ultimele saptamani, anchetatorii cautand documente clasificate in cadrul investigației referitoare la posibila gestionare defectuoasa a unor acte guvernamentale sensibile de catre Joe Biden, relateaza The Guardian.Verificarile, despre care…

- FBI a recuperat inca o pagina guvernamentala cu marcaje clasificate in timpul unei percheziții consensuale efectuate vineri la reședința din Indianapolis a fostului vicepreședinte Mike Pence, dupa ce luna trecuta au fost descoperite documente clasificate in locuința acestuia, scrie Reuters. Percheziția,…

- FBI a perchezitionat, in noiembrie, fostul birou privat al presedintelui Joe Biden la Washington, dupa ce echipa acestuia a notificat Arhivele Nationale ca a gasit acolo documente clasificate, potrivit unui oficial al Departamentului de Justitie, citat de CNN. Oficialul american a declarat ca nu a fost…

