- Donald Trump a raspuns miercuri Rusiei pe Twitter, dupa mesajul unui oficial rus ca orice racheta ar fi lansata catre Siria va fi doborata, presedintele american transmitand Moscovei sa se pregateasca pentru rachetele 39;frumoase, noi si 39;smart 39; 39; care vor veni, informeaza Agerpres.ro 39;Rusia…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…