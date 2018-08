Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu critici puternice pentru tacerea sa dupa moartea lui John McCain, o figura embelematica a conservatorilor și a politicii americane, Donald Trump a ordonat luni arborarea drapelului in berna la Casa Alba in onoarea lui McCain, potrivit AFP.

- Presedintele american Donald Trump nu va asista la funeraliile lui John McCain, la Washington, a anuntat luni un purtator de cuvant al senatorului republican, decedat sambata la varsta de 81 de ani, relateaza AFP.

- Confruntat cu critici acerbe pentru tacerea sa grea dupa moartea, sambata, a lui John McCain, personalitate a politicii americane, Donald Trump a ordonat in cele din urma luni, in onoarea acestuia, arborarea in berna a drapelului american la Casa Alba si pe toate cladirile oficiale, scrie AFP.…

- Inainte de a muri, senatorul John McCain a scris un ultim mesaj care a fost citit public luni și in care spune ca ”A trait și a murit mandru ca a fost american” și iși exprima speranța ca țara va trece peste actuala situație grea in care se afla, mai puternica decat inainte. In mesajul sau l-a atacat…

- Presedintele american Donald Trump a refuzat publicarea unui comunicat de catre Casa Alba in care ii era adus un omagiu senatorului John McCain, decedat sambata, conform Washington Post, incident care evidentiaza rivalitatea dintre cei doi, relateaza AFP. Conform cotidianului citat, un comunicat oficial…

- Senatorul republican John McCain, un pilot torturat in razboiul din Vietnam si candidat la Casa Alba, a murit cu cateva zile inainte de cea de-a 82-a aniversare, dupa 13 luni de lupta cu cancerul.

