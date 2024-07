La aproximativ sase ore distanta dupa tentativa de asasinat ce a avut loc asupra sa, Donald Trump a fost vazut coborand treptele unui avion dupa ce a aterizat in Newark. Fostul presedinte este in siguranta, au anuntat sambata Secret Service si campania sa, dupa ce mai multe focuri de arma au rasunat la un miting […] The post Donald Trump nu se lasa! Unde s-a dus imediat dupa externarea in urma tentativei de asasinat ce a avut loc asupra sa (VIDEO) first appeared on Ziarul National .