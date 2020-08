Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat marti ca nu mai are o relatie buna cu omologul sau chinez, Xi Jinping, transmite dpa.'Am avut o relatie excelenta cu presedintele Xi. Imi place de el, dar acum nu mai am aceleasi sentimente. Nu am mai vorbit cu el de multa vreme', a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca analizeaza posibilitatea de a interzice aplicatia chineza TikTok, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP. "Este un lucru pe care il analizam", a declarat Trump intr-un interviu cu jurnalista Greta Van Susteren.…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti ca nu va tolera o "zona autonoma" la Washington, la o zi dupa o incercare de instalare a unei tabere de corturi in apropiere de Casa Alba, relateaza AFP. In cursul diminetii, numeroase forte speciale au fost desfasurate pe strazile din…

- Presedintele american Donald Trump a respins, joi, acuzatiile fostului sau consilier John Bolton, pe care l-a catalogat drept „mincinos”, în timp ce Administratia Chinei a negat orice legatura cu situatia politica de la Washington.John Bolton, fost consilier prezidential pentru…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai „puternice” ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis ieri si preluat de Agerpres. „Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai „puternice” ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, potrivit Administrației prezidențiale. „Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces de…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai "puternice" ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis duminica."Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces de o extraordinara…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost mutat intr-un bunker securizat, pe fondul protestelor violente care au loc in apropiere de Casa Alba. Intreg statul Washington este sub stare de asediu.