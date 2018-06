Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a venit la Casa Alba cu promisiunea de a reconcilia SUA cu Rusia. Dupa un an si jumatate, intr-un context si mai degradat, miliardarul republican va avea primul summit bilateral cu Vladimir Putin, in 16 iulie, la Helsinki, pe teren neutru. In pregatire de mai multe luni, intalnirea dintre…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, pentru primul lor summit bilateral, au anuntat joi Kremlinul si Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. Cu prilejul intrevederii de la Helsinki vor fi abordate ‘stadiul actual…

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul țarilor puternic industrializate și este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a declarat vineri…

- Presedintele american Donald Trump afirma, potrivit unei note scrise de catre fostul director James Comey, ca presedintele rus Vladimir Putin i s-a laudat ca rusii au ”unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume”, scrie The Associated Press care precizeaza ca a obtinut copii ale notelor fostului…

- "Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei ca mine", a declarat presedintele american in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologii sai din Estonia, Kersti Kaljulaid, Letonia, Raimonds Vejonis, si Lituania, Dalia Grybauskaite. Cele trei tari baltice, a caror populatie totala…