- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters.''Am prins un monstru si l-am eliminat. Am facut asta pentru ca incerca sa ne arunce in aer…

- Cel putin noua rachete au lovit in cursul noptii de marti spre miercuri baza aeriana Ain al Assad, din vestul desertic al Irakului, unde sunt stationati soldati americani, a facut cunoscut o sursa din cadrul serviciilor de securitate, informeaza AFP, repluat de Agerpres. Postul national de televiziune…

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…

- Presedintele american Donald Trump voia sa distruga coloana vertebrala a taberei siite anti-americane din Orientul Mijlociu asasinandu-l pe Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in regiune, dar aceasta lovitura a unificat si chiar a largit randurile retelei de "rezistenta", potrivit expertilor,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a discutat duminica cu premierul britanic Boris Johnson despre situația actuala din Irak și Iran, a anuntat Casa Alba printr-un comunicat, potrivit site-ului agentie Reuters, scrie Mediafax.Comunicatul a oferit cateva detalii despre specificul apelului, menționand…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti ca „principalul” succesor al liderului gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi (foto), ucis in weekend intr-un raid al...