Stiri pe aceeasi tema

- Se scot armele pentru cursa electorala din Statele Unite. Barack Obama a avut un discurs in care a lansat cel mai dur atac fața de Donald Trump. Fostul președinte a spus ca actualul lider nu s-a ridicat niciodata la inalțimea funcției și ca nu a acționat decat in interesul lui și al anturajului.

- In acste momente, familia prezidențiala a Americii este in doliu, dupa ce fratele mai mic al președintelui american a fost internat in unitatea de terapie intensiva la un spital din New York, in iunie, iar astazi a fost anunțat decesul acestuia. Fratele președintelui american Donald Trump, Robert Trump,…

- Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american Donald Trump un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19. Aceeasi masura a luat-o si Twitter, care a și blocat contul de campanie al președintelui american.

- Universitatile Harvard si Massachusetts Institute of Technology (MIT) au cerut miercuri unui tribunal federal american sa blocheze decizia administratiei Trump de a revoca vizele pentru studentii straini ale caror cursuri vor ramane online in prima parte a viitorului an universitar, informeaza AFP,…

- "Too Much and Never Enough: How My Family Created the Wolrd's Most Dangerous Man", carte scrisa de Mary Trump, va aparea pe piata la 14 iulie. Mary Trump scrie in carte despre familia disfunctionala in care s-a format Donald Trump, dar si despre momente in care actualul presedinte a avut un…

- Mary Trump scrie in carte despre familia disfunctionala in care s-a format Donald Trump, dar si despre momente in care actualul presedinte a avut un comportament socant atunci cand era tanar, inclusiv faptul ca a trisat la examen pentru a fi admis la o scoala prestigioasa si a tratat cu brutalitate…

- Un judecator din New York a blocat marti temporar publicarea unei carti scrise de Mary Trump, nepoata presedintelui Donald Trump, carte ce urma sa apara la 28 iulie si care se anunta stanjenitoare pentru miliardarul de la Casa Alba, cu trei luni inaintea alegerilor din noiembrie, transmite AFP.Intr-o…

- Senatoarea republicana Lisa Murkowksi a dezvaluit joi ca are "probleme" sa se decida sa il voteze pe Donald Trump in noiembrie, apreciind ca virulentul rechizitoriu impotriva presedintelui american publicat de fostul ministru al apararii Jim Mattis este "adevarat" si "necesar", noteaza AFP. Daca Lisa…