- Intrevederea istorica a presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, se va desfasura intr-un hotel de lux situat pe Insula Sentosa din Singapore, anunta Casa Alba.Sarah Huckabee Sanders, purtatorul de cuvant al Presedintiei SUA, a confirmat marti seara ca intalnirea…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu-l va insoti pe sotul sau Donald Trump la summitul G7 din Canada, la sfarsitul acestei saptamani, si nici la summitul de la Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe 12 iunie, a anuntat duminica purtatoarea sa de cuvant, relateaza…

- Donald Trump a anunțat oficial ca intalnirea cu Kim Jong-un va avea loc pe 12 iunie, la Singapore. Reconfirmarea a venit dupa intalnirea pe care liderul de la Casa Alba a avut-o, vineri, cu generalul Kim Yong Chol, inaltul oficial din Coreea de Nord care a venit sa puna la punct ultimele detalii ale…

- Presedintele SUA Donald Trump anunta pe Twitter ca o delegatie americana se afla in Coreea de Nord pentru a stabili detaliile summit ului cu Kim Jong Un si isi exprima increderea in potentialul stralucit al Coreei de Nord, scrie Romania TV. Delegatia noastra a sosit in Coreea de Nord pentru a pregati…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a exprimat "vointa neabatuta" de a se intalni cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 12 iunie, a anuntat agentia oficiala de presa de la Phenian, KCNA, preluata de Reuters, preluata de agerpres. Kim si-a facut cunoscuta pozitia sambata, in cursul unei intalniri…

- Singurul poligon de teste nucleare din Coreea de Nord, aflat la Punggye-ri, in zona de miazanoapte a tarii, a fost distrus joi de autoritatile de la Phenian, in prezenta mai multor jurnalisti straini, informeaza presa internationala. Detonarile au avut loc inaintea unui summit intre presedintele american…

- Chiar si cei mai puternici lideri sunt constransi de forte impersonale Indiferent de chestiunea abordata, multi oameni par obsedati de intrebarea ”ce urmeaza sa faca liderii politici”. Donald Trump, Xi Jinping, Kim Jong Un si multi altii sunt asteptati sa ia decizii care vor determina cursul vietii…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie,…