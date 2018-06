Astazi, preferintele in relatiile internationale personale ale lui Trump, asa cum le exprima el, raman in mare masura in concordanta cu retorica sa de campanie: o suspiciune asupra angajamentelor aliantei, o viziune tranzactionala a aliantelor si relatiilor comerciale ale Americii si o sensibilitate fata de lumea care exploateaza bunavointa SUA. Cu toate acestea, pana acum, administratia sa a mentinut o politica externa traditionala in fapte, daca nu in vorbe, scrie The Conversation , citat de Rador.