- UE cere Chinei, Rusiei și SUA sa evite haosul unui razboi comercial. Apelul a fost facut la Beijing, unde se desfașoara summitul UE-China, in paralel cu intalnirea de grad zero de la Helsinki dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

- Presedintele american, Donald Trump, a descris Uniunea Europeana ca fiind unul dintre cei mai mari „dusmani” ai sai intr-un interviu acordat inaintea summit-ului cu presedintele rus, Vladimir Putin, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat, intr-un interviu televizat, care este „cel mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, considera ca relatia cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, este "cea mai facila", desi nu poate spune daca liderul de la Kremlin este prieten ori inamic.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca va aborda problema presupusei implicari ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 la intalnirea cu Vladimir Putin din luna iulie, informeaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este un lider puternic dar care vede democratia diferit, scrie Politico. „Cred ca este un om foarte puternic, este un presedinte puternic”, a declarat Macron pentru Fox. „Vrea o Rusie puternica. Oamenii sunt mandri…