Donald Trump, nominalizat la premiul Nobel pentru pace de un europarlamentar estonian populist

Fostul presedinte american Donald Trump a fost nominalizat luni la premiul Nobel pentru Pace de un politician populist de dreapta din Estonia, relateaza dpa.



Jaak Madison, membru al Partidului conservator popular din Estonia si europarlamentar, a explicat luni ca Donald Trump este primul presedinte american in 30 de ani care nu a inceput un razboi in timp ce era in functie.



"De asemenea, sub leadership-ul sau, au fost incheiate mai multe acorduri de pace in Orientul Mijlociu, contribuind la pacea si stabilitatea in regiune", a scris Madison intr-o postare pe Facebook.

…