Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost testat pentru coronavirus, dupa ce un apropiat al președintelui, unul dintre valeții sai personali, a fost confirmat cu Covid-19, noteaza CNN. Un membru al marinei americane care servește drept unul dintre valeții personali ai președintelui…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Phoenix, ca grupul de lucru pentru gestionarea epidemiei noului coronavirus de la Casa Alba urmeaza sa isi incheie activitatea in contextul in care SUA intra in a doua faza de gestionare a consecintelor epidemiei noului coronavirus, informeaza…

- Casa Alba a blocat audierea in Congresul SUA a doctorului Anthony Fauci, epidemiolog si consilier al presedintelui american Donald Trump, pe tema raspunsului administratiei SUA la pandemia cu noul coronavirus, a relatat vineri postul de stiri NBC, citat de dpa si de Reuters. Fauci, seful Institutului…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat, sambata, ca a fost testat pentru coronavirus, informeaza CNN.''Mi s-a luat temperatura. Am facut și testul, aseara'', a declarat, in cadrul unei conferinte de presa susținuta la Casa Alba, președintele american, care a precizat ca va…

- Guvernul francez urmeaza sa interzica adunarile de peste 100 de persoane in spatii publice, pe tot teritoriul Frantei, pentru a opri extinderea contaminarii cu coronavirus, informeaza Reuters. Agentia preia o declaratie facuta vineri de premierul Edouard Philippe televiziunii TF1: "Vom…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat luni seara ca nu stie daca Donald Trump a fost testat pentru coronavirus, in contextul in care mai multi congresmeni republicani apropiati ai presedintelui SUA au fost expusi la virus, dintre care unii au fost ulterior in contact cu liderul administratiei…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat luni seara ca nu stie daca Donald Trump a fost testat pentru coronavirus, in contextul in care mai multi congresmeni republicani apropiati ai presedintelui SUA au fost expusi la virus, dintre care unii au fost ulterior in contact cu liderul administratiei…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…