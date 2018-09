Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a negat miercuri ca ar fi cerut asasinarea presedintelui sirian, Bashar al-Assad, asa cum sustine jurnalistul Bob Woodward intr-o carte. Ideea "nici macar n-a fost luata in considerare vreodata si nici nu ar fi luata in considerare", a declarat Trump ziaristilor…

- Donald Trump a cerut anul trecut asasinarea lui Bashar al-Assad, dar secretarul sau al Apararii, James Mattis, a ignorat aceasta solicitare, scrie jurnalistul american Bob Woodward, devenit celebru pentru dezvaluirile sale in Afacerea Watergate, care a dus la demisia lui Richard Nixon, presedinte al…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a avertizat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad si pe aliatii sai din Iran si Rusia sa nu intreprinda un atac in provincia Idlib din Siria, afirmand ca sute de mii de persoane ar putea fi ucise, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Grupari de insurgenti sirieni au inceput crearea unei "armate nationale" cu ajutorul Turciei, ceea ce ar putea constitui un obstacol in calea planurilor presedintelui sirian Bashar al-Assad de a recastiga controlul asupra nord-vestului tarii, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in cazul in care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au discutat luni la telefon despre punerea in aplicare a planului comun turco-american privind orasul sirian Manbij, a anuntat presedintia turca intr-un comunicat citat de Reuters si Xinhua, informeaza Agerpres.Cei…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut miercuri presedintelui rus Vladimir Putin sa actioneze pentru plecarea din Siria a fortelor iraniene, informeaza Reuters. Netanyahu l-a asigurat pe liderul de la Kremlin ca Israelul nu intentioneaza sa ameninte regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad,…