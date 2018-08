Donald Trump ii reproșeaza de un an ministrului sau Jeff Sessions, fost senator republican de Alabama, decizia lui de a se recuza din ancheta privind amestecul atribuit Rusiei in timpul campaniei prezidențiale din 2016. El este convins ca aceasta decizie l-a lipsit de o pavaza contra investigațiilor in curs, potrivit Rador, care citeaza Le Monde.