- NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat vineri Donald Trump in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflata in vizita la Washington, transmite AFP. "NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta…

- Donald Trump s-a intalnit cu Angela Merkel la Casa Alba, vineri. Cancelarul german a sosit joi seara la Washington și a fost primita la Casa Alba cu un sarut pe fiecare obraz, relateaza dpa. Angela Merkel, purtand o jacheta albastra, si Donald Trump, imbracat in obisnuitul sau costum bleumarin, au…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se întâlneste astazi, 27 aprilie, la Washington cu presedintele american, Donald Trump. Una dintre cele mai importante teme care vor fi discutate priveste posibila retragere americana din acordul nuclear cu Iranul. Ca si Franta, Germania…

- Cancelarul Germaniei a sosit la Washington. Angela Merkel va avea discuții la Casa Alba cu președintele Donald Trump. Programul prevazut pentru intalnire are o durata de circa 3 ore și se va incheia cu o conferința de presa comuna.

- Donald Trump a dat termen pana la 12 mai principalelor puteri europene semnatare ale acordului din 2015 cu Iranul sa "remedieze deficientele groaznice" ale acestui tratat, in caz contrar amenintand ca va refuza sa extinda suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului prevazuta de acord.Potrivit…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca intentioneaza sa discute clar chiar si cele mai dificile subiecte cu presedintele american, Donald Trump, cand se va intalni cu acesta saptamana viitoare la Washington, subliniind ca alianta cu Statele Unite este extrem de valoroasa, relateaza dpa. 'Exista…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…