Stiri pe aceeasi tema

- Shania Twain iși cere scuze dupa ce a a declarat ca daca ar fi putut ar fi votat cu Donald Trump la alegerile din 2016. Cantareața canadiana care nu poate sa voteze in SUA a declarant pentru ziarul britanic The Guardian ca a apreciat foarte mult onestitatea de care a dat dovada Donald Trump in... Read…

- Presedintele american Donald Trump a salutat atacul de peste noapte asupra Siriei si a sustinut ca a fost „executat perfect”, scrie The Guardian. Inmesaje publicate pe Twitter, Trump a multumit Frantei si Marii Britanii „pentru intelepciunea si puterea armatelor lor”, titreaza News.ro. El a afirmat:…

- Președintele american, Donald Trump, avertizeaza ca o decizie privind Siria va fi luata "cat de curand", in timp ce ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat ca "nu poate exclude" posibilitatea unui razboi intre Rusia și SUA. Cum se poziționeaza liderii occidentali fața de atacul chimic din…

- Presedintele american, Donald Trump, va semna miercuri un ordin prin care Departamentele Apararii si Securitatii Nationale vor colabora cu statele pentru a desfasura militari din Garda Nationala la frontiera cu Mexicul, transmite EFE. "Este timpul sa actionam", a spus Kirstjen Nielsen, secretarul pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat vineri ca s-ar putea opune prin veto legii privind cheltuielile federale pentru anul bugetar 2018, adoptata in cursul noptii de Congres, seful administratiei fiind nemultumit ca aceasta nu include finantarea zidului de la frontiera cu Mexicul si nici…

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput vizita oficiala din California promovandu-si politicile mai dure privind imigratia. El a fost intampinat cu proteste si critici intr-un stat care ii este ferm impotriva, scrie The Guardian, conform news.ro.Air Force One a aterizat la o baza aeriana…

- Donald Trump a acceptat invitatia din partea liderului nord-coreean, Kim Jong-un, de a organiza o intalnire fara precedent pentru a discuta despre viitorul programului nuclear, informeaza The Guardian .