Donald Trump, mesaj pentru preşedintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Naţionale a României Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis presedintelui Klaus Iohannis, un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. „Draga domnule Președinte, In numele poporului american, va felicit pe dumneavoastra și poporul roman cu ocazia celei de-a 101 aniversari a Zilei Naționale a Romaniei pe 1 Decembrie. Cu aceasta ocazie, aș dori sa subliniez ca Romania este un aliat neprețuit atat pentru Statele Unite ale Americii, cat și pentru Alianța Nord-Atlantica. Salutam angajamentul ferm al Romaniei in ceea ce privește partajarea responsabilitaților… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Americii, Donald Trump, i-a transmis lui Klaus Iohannis, un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Mesajul adresat de catre Donald Trump lui Klaus Iohannis a fost postat pe site-ul Administrației Prezidențiale. "In numele poporului american, va felicit pe dumneavoastra și poporul…

- SUA aufelicitat Romania de Ziua Naționala, printr-un mesaj alSecretarului de Stat al SUA Michael Pompeo. Oficialul american a„aplaudat” eforturile poporului roman, la 30 de ani de laRevoluție, pentru construirea unei Romanii democratice. Un mesajasemanator a venit și de la ambasadorul Marii Britanii…

- "Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, doresc sa ii felicit pe toti romanii in numele Guvernului Statelor Unite. Natiunile noastre sunt prietene, Aliate si partenere si ma bucur sa vad ca Parteneriatul nostru Strategic, relatia noastra economica si legaturile interpersonale dintre noi devin…

- Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Mike Pompeo, a transmis un mesaj de Ziua Nationala a Romaniei in care apreciaza dezvoltarea parteneriatului strategic si a relatiilor dintre cele doua natiuni. ”Aplaudam eforturile sustinute si sacrificiile facute de poporul roman pentru a construi…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, saluta votul din Senatul american pentru confirmarea lui Adrian Zuckerman in functia de ambasador al SUA in Romania si arata ca venirea acestuia in tara noastra va marca inceputul unei noi etape a Parteneriatului strategic. "Ma bucur ca Statele Unite…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, fiind evidentiat cu acest prilej ritmul dinamic al Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, precum si perspectivele de intensificare a cooperarii in domeniul…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, aflat vineri la Berlin, a avertizat in legatura cu Rusia, care isi invadeaza vecini ' si 'ii omoara pe opozantii politici', dar si cu China, acuzata ca ofera o 'noua viziune a autoritarismului', transmite AFP. 'Natiunile libere si occidentale…

- Mircea Geoana si-a preluat joi functia de secretar general adjunct al NATO, inlocuind-o pe americanca Rose Gottemoeller. Secretarul general Jens Stoltenberg si ambasadorii din Consiliul Atlanticului de Nord si-au luat la revedere miercuri de la secretarul general adjunct Rose Gottemoeller,…