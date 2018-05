Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept ''o zi mare pentru Israel'', transmite AFP. ''Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel!'', a scris Trump pe reteaua de socializare.…

- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP, scrie news.ro.Ivanka…

- Alaturi de tara noastra Austria, Cehia si Ungaria sunt alte state din blocul comunitar care isi vor avea reprezentanti la ceremonie, distantandu-se astfel de pozitia UE in privinta mutarii reprezentantei diplomatice din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Delegatii americani, printre care Ivanka Trump,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu va participa, pe 14 mai, la Ierusalim, la inaugurarea ambasadei americane, delegatia SUA urmand a fi condusa de adjunctul secretarului de Stat, John Sullivan, informeaza agentia EFE. Dupa cum a precizat Casa Alba intr-un comunicat, din delegatie…

- Liderul american, Donald Trump, a declarat vineri ca exista posibilitatea sa participe la deschiderea ambasadei SUA de la Ierusalim, ambasada pe care a decis sa o mute de la Tel Aviv, informeaza Reuters. „Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani.…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri 'mincinos' pe James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017 de la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI) si care va publica saptamana viitoare o carte in care il critica dur pe actualul lider de la Casa Alba. ''James Comey a organizat…