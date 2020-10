Stiri pe aceeasi tema

- "Am venit aici, nu ma simteam asa de bine, acum ma simt mai bine. Lucram din greu pentru a ma recupera", a spus Trump din spatele biroului in costum la spitalul "Walter Reed" din Bethesda, Maryland. Palid, presedintele a spus: "Ma voi intoarce, cred ca ma voi intoarce curand, si sunt nerabdator sa termin…

- Donald Trump a transmis, sambata seara, un mesaj video de la Walter Reed, spitalul militar in care esteinternat de vineri din cauza infectarii cu COVID-19. Președintele american da asigurari ca starea lui de sanatate este mult mai buna și lauda medicii care il ingrijesc.Mesajul lui Donald Trump postat…

- Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si ‘se odihneste confortabil’ dupa ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului sau, citat sambata de dpa. ‘In aceasta seara sunt bucuros sa va raportez ca presedintele este foarte bine’, a declarat Sean P Conley…

- Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si "se odihneste confortabil" dupa ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului sau, citat sambata de dpa. "In aceasta seara sunt bucuros sa va raportez ca presedintele este foarte bine", a declarat Sean P Conley…

- Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si "se odihneste confortabil" dupa ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului sau, citat sambata de dpa, noteaza Agerpres "In aceasta seara sunt bucuros sa va raportez ca presedintele este foarte bine", a declarat…

- Președintele american Donald Trump, infectat cu coronavirus, va fi spitalizat „pentru câteva zile”, a anunțat vineri un oficial de la Casa Alba.Potrivit oficialului, Trump va fi mutat la un spital militar pentru a primit tratament, respectiv la Centrul medical militar Walter Reed…

- Donald Trump s-a razgandit: „Purtatul maștii, un gest patriotic”. Liderul american a postat, ieri, pe pagina de Twitter prima fotografie in care promoveaza acest tip de protectie pe social media. Asta dupa ce in ultima perioada a facut declarații controversate in ceea ce privește coronavirusul.„Suntem…

- Presedintele american Donald Trump a aparut pentru prima data sambata in public purtand masca de protectie impotriva coronavirusului, au consemnat agentiile internationale de presa. Liderul de la Casa Alba, care a evitat pana acum sa apara in public cu masca, a purtat o masca bleumarin in timpul vizitei…