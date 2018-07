Stiri pe aceeasi tema

- Conferința de presa de luni a președinților Donald Trump și Vladimir Putin l-a infuriat pe actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator de California. Starul american are un mesaj dur pentru șeful de la Casa Alba, despre care crede ca și-a vandut țara rușilor. De altfel, intalnirea dintre Putin și…

- Dialogul preliminar ar urma sa reduca divergentele bilaterale in vederea evenimentului despre care Trump a avertizat ca reprezinta "o unica incercare".Ambasadorul SUA in Filipine, Sung Kim, care si-a reprezentat diplomatic tara si in Coreea de Sud, a condus delegatia americana, iar Choe…

- Presedintele SUA, Donald Trump, spera sa il invite pe liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, in Statele Unite, daca negocierile se vor derula bine, informeaza site-ul agentiei Associated Press.- in curs de actualizare

- SUA au comunicat ca pregatirile pentru summit-ul de pe 12 iunie dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un in Singapore decurg bine, scrie BBC. Casa Alba a transmis ca cei doi se vor intalni la ora locala 9:00 si ca Trump este informat zilnic cu privire la stadiul pregatirilor.…

- Presedintele SUA Donald Trump se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, pe 12 iunie la Singapore. Trump a facut anuntul dupa o intrevedere cu un inalt oficial nord-coreean. “Nu vom semna nimic la intalnirea din Singapore”, a precizat Trump, conform News.ro , adaugand insa ca atunci va incepe…

- SUA iși țin respirația. Unul dintre cei mai importanți generali ai Coreei de Nord este in drum spre Statele Unite pentru a efectua o vizita foarte rara. Intalnirera discreta a fost confirmata, marti, chiar de presedintele american Donald Trump. Totul se intampla in contextul in care Washingtonul si…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept 'o zi mare pentru Israel', transmite AFP. 'Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel !', a scris Trump pe reteaua de socializare. El a…

- Coreea de Nord a eliberat trei prizonieri americani in urma vizitei Secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, la Phenian, inlaturand astfel un obstacol al viitorului summit intre presedintele Donald Trump si Kim Jong-un, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit presei de peste Ocean,…