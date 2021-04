Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump nu a renunțat la acuzațiile de fraudare a alegerilor nici in urarea transmisa cu ocazia Sarbatorilor Pascale, astfel ca, așa cum a obișnuit deja, Trump a avut un mesaj diferit de cel al altor oficiali.

- Fostul presedinte american Donald Trump a transmis duminica un mesaj de Paste in care le-a urat "tuturor" sarbatori fericite, dupa care a reluat teoria conspiratiei privind fraudarea alegerilor care a dus la asaltul de la 6 ianuarie asupra Capitoliului, relateaza DPA. "Paste fericit tuturor,…

- Fostul președinte american Donald Trump nu își dezamagește fanii cei mai înverșunați. În timp ce liderii lumii au transmis duminica mesaje de Paște prin care invocau pacea și solidaritatea în vremurile dificile prin care trece omenirea, ramas fara acces la rețelele sociale, Trump…

- Presedintele american Joe Biden s-a impiedicat vineri in timp ce urca scara avionului Air Force One si a cazut in genunchi, ridicandu-se apoi singur, relateaza The Guardian. Presedintele pleca spre Atlanta pentru a se intalni cu lideri ai comunitatii asiatice dupa atacurile armate soldate marti cu opt…

- Președintele ales, Joe Biden, va depune juramantul, miercuri, ca cel de al 46-lea președinte al Statelor Unite, pe fondul unei pandemii globale devastatoare și a amenințarii unui posibil terorism intern, intr-un eveniment urmarit pe intreaga planeta. Intr-o ceremonie care va ține pasul cu tradiția,…

- Donald Trump a reacționat dupa ce Congresul SUA a confirmat victoria lui Joe Biden in alegeri. Dupa o confirmarea victoriei Colegiului Electoral al președintelui ales Joe Biden, președintele Trump a declarat ca decizia ”reprezinta sfarșitul celui mai mare prim mandat din istoria prezidențiala”, anunța…

- Femeia care a murit, miercuri, dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, este Ashli Babbitt, veteran al razboiului din Irak si o sustinatoare a presedintelui Donald Trump. Babbitt a fost printre primii intrați in Capitoliu in timp ce Senatul si Camera Reprezentantilor…

- Joe Biden, președintele-ales al SUA, o va numi pe Victoria Nuland in funcția de subsecretar de stat pentru probleme politice, adica a treia funcție din Departamentul de Stat al SUA, potrivit agenției Reuters. Nuland este un fost diplomat de cariera, care a mai indeplinit rolurile de trimis special pentru…