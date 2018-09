Donald Trump, mesaj către Klaus Iohannis: SUA, mândre... Va prezentam in continuare textul mesajului: „Le transmit salutari participanților la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari 2018. Anul trecut am avut onoarea de a susține un discurs la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari de la Varșovia, in Polonia. In cadrul vizitei mele, am reafirmat sprijinul ferm al Statelor Unite pentru Inițiativa celor Trei Mari și țelul nostru comun de extindere a infrastructurii, creștere a legaturilor de afaceri, consolidare a securitații energetice și reducere a barierelor in calea unui comerț liber, echitabil și reciproc in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

