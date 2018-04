Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a raspuns miercuri Rusiei pe Twitter, dupa mesajul unui oficial rus ca orice racheta ar fi lansata catre Siria va fi doborata, presedintele american transmitand Moscovei sa se pregateasca pentru rachetele 'frumoase, noi si 'smart'' care vor veni. 'Rusia a promis ca va…

- ”Pregateste-te Rusia”, rachetele ”vor veni”, raspunde miercuri, pe Twitter, presedintele american Donald Trump amenintarilor ruse de a intercepta eventuale rachete americane catre Siria, scriu Reuters si The Associated Press, titreaza News.ro. Russia vows to shoot down any and all missiles fired at…

- Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare dura pe Twitter la adresa Rusiei, care a anunțat ca va dobori orice racheta americana care va ținti Siria. „Pregatiți-va, pentru ca vor veni rachetele”, a scris liderul de la Casa Alba. „Rusia promite sa doboare toate rachetele trase spre Siria.…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP."Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie…