Donald Trump: Majorarea dobanzilor de catre Rezerva Federala a SUA a fost o greseala

Economia americana ar inregistra un ritm de crestere de aproape 4% daca nu ar fi fost efectul persistent al majorarii dobanzilor de catre Rezerva Federala a SUA (Fed) in 2018, a afirmat miercuri pentru CNBC presedintele Donald Trump, in marja Forumului Economic de la Davos, transmite Reuters.



"Acum, cu toate acestea, daca nu ar fi existat o majorare semnificativa a dobanzii, cred ca am fi fost aproape de 4%. Si as putea vedea inca 5.000 - 10.000 de puncte in plus in indicele Dow Jones Industrial Average al Bursei de la New York. Dar efectul a fost ucigator cand ei au majorat ratele dobanzilor.…