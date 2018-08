Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor aplica de la 23 august taxe vamale de 25% pe un total de 50 de miliarde de produse chinezesti, a anuntat marti reprezentantul american pentru comert, relateaza AFP preluata de Agerpres Washingtonul aplica deja taxe vamale in acest cuantum de la 6 iulie pe importuri din China de 34 de…

- Administratia Trump intentioneaza sa ridice la 25% taxele vamale asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, au anuntat miercuri responsabili de pe langa reprezentantul american pentru comert (USTR). "Presedintele (Donald Trump) l-a insarcinat pe ambasadorul (Robert…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, scrie marti cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase…

- China investeste de noua ori mai mult in America de Nord decat in Europa, pe masura ce peisajul comertului global se schimba, arata un raport recent, potrivit CNBC. Investitiile chinezesti in afara granitelor s-au orientat puternic catre Europa in prima jumatate a anului 2018, in timp ce…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, noteaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…