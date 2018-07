Stiri pe aceeasi tema

- Autoarea britanica de succes J.K. Rowling, creatoarea seriei Harry Potter, a postat mai multe comentarii ironice pe Twitter ca raspuns la un mesaj al presedintelui SUA, Donald Trump, in care acesta se lauda ca este scriitor, relateaza joi EFE.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti ca va aduce alti producatori de motociclete in Statele Unite, in contextul in care compania Harley-Davidson va reloca o parte din activitati in strainatate."Acum ca Harley-Davidson isi muta o parte din activitati in afara SUA, Administratia…

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…

- Scriitoarea J. K. Rowling, autoarea romanelor din seria "Harry Potter", va publica la sfarsitul acestui an un nou volum politist sub pseudonimul Robert Galbraith, intitulat "Lethal White", informeaza contactmusic.com.

- Presedintele american Donald Trump sustine, intr-o postare pe Twitter, ca acordul cu Coreea de Nord este laudat de toata Asia si ca oamenii sunt "foarte fericiti", in timp ce in SUA unii ar prefera mai degraba sa esueze decat sa recunoasca o victorie a lui Trump.

- Donald Trump i-a avertizat extrem de dur pe membrii echipei sale care se afla la originea unor divulgari in presa, pe care i-acatalogat ”tradatori”, scrie AFP. ”Asa-zisele divulgari de la Casa Alba sunt o enorma exagerare din partea presei Fake News, pentru a ne prezenta intr-un mod cat mai negativ…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si…