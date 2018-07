Donald Trump, lăudat de Kremlin. “E partenerul nostru, cu el putem negocia” ″Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem negocia’, le-a declarat jurnalistilor Iuri Usakov, consilier de politica externa al Kremlinului, inaintea intalnirii la varf ce va avea loc luni, in capitala finlandeza Helsinki. ‘Situatia in relatiile bilaterale este foarte proasta. Trebuie inceput prin ceva pentru a o redresa’, a indicat el, afirmand ca spera ca dupa summit vor continua contactele intre cei doi presedinti. Relatiile ruso-americane se afla in cel scazut punct de dupa Razboiul Rece, printre sursele de tensiune aflandu-se razboiul din Siria, criza din Ucraina si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Ucraina sunt tari ''ostile'' Mosovei, considera rusii chestionati in cadrul unui sondaj publicat joi de Institutul independent Levada, relateaza AFP. In schimb, potrivit sondajului realizat la sfarsitul lunii mai in randul a…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a cerut miercuri omologului sau rus, Serghei Lavrov, "masuri concrete" pentru a asigura Statele Unite in legatura cu "ingerintele" Rusiei in alegerile americane, relateaza AFP. Semn al inghetului dintre cele doua mari puteri, a fost prima discutie telefonica…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters, informeaza Agerpres.Vezi…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov se va deplasa joi la Phenian, pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord si despre cooperarea dintre cele doua tari, a anuntat miercuri Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza AFP, preia Agerpres."Vizita oficiala a ministrului…

- Statele Unite au ”condamnat” inaugurarea de catre presedintele rus Vladimir Putin a ”Podului Crimeei”, marti, drept o incercare a Moscovei de a ”consolida anexarea ilegala” a acestui teritoriu ”care face parte din Ucraina”, relateaza AFP, scrie news.ro.”Constructia podului de catre Rusia aminteste…

- Merkel și Trump se intalnesc pe 27 aprilie la Washington, pentru o intrevedere organizata pe fondul relatiilor dificile si al dezacordurilor de fond intre cei doi lideri, citeaza Agerpres presa internaționalai. Casa Alba a transmis, joi, un comunicat in care anunța ca cei doi lideri vor discuta o serie…

- Statele Unite, impreuna cu Franta si Marea Britanie, sub umbrela NATO, au efectuat in noaptea de vineri spre sambata atacuri cu rachete impotriva mai multor obiective strategice din Siria, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, condus de Bashar al-Assad, pe care il considera responsabil de presupuse…