- O mare de spectatori au privit parada in care zeci de mii de soldati si coloane de tancuri au trecut printr-un pasaj unde liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a salutat. Spre deosebire de anii precedenti, nu au fost expuse rachete intercontinentale. Si nu au existat teste nucleare pentru a marca ziua,…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a multumit liderului nord-coreean, Kim Jong-un, pentru sustinerea sa si a promis ca va continua cooperarea pentru dezarmarea nucleara a peninsulei coreene. "Kim Jong-un declara o sustinere neclintita fata de presedintele Trump. Va multumesc, domnule Kim.…

- 'Voi merge la Paris la defilarea de celebrare a sfarsitului Razboiului, pe 11 noiembrie', a scris Trump pe Twitter.El a semnalat totodata ca a anulat parada militara care era programata sa se desfasoare la Washington la aceeasi data, cu ocazia Zilei Veteranilor SUA, invocand costurile foarte…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca va fi la Paris pe data de 11 noiembrie pentru a participa la ceremoniile ce marcheaza un secol de la incheierea Primului Razboi Mondial si prin urmare a anulat parada militara la care dorea sa ia parte tot atunci in SUA, relateaza agentiile AFP,…

- Donald Trump renunța la ideea unei parade militare pe strazile din Washington dupa ce a aflat cat costa o asemenea acțiune. Președintele american a lansat acuzații la adresa politicienilor pe care ii...

- "Ministerul Apararii si Casa Alba doreau sa organizeze o defilare in onoarea fostilor soldati americani si pentru a comemora centenarul Primului Razboi Mondial", a indicat intr-un comunicat colonelul Rob Manning. "Ne gandisem initial la 10 noiembrie 2018 pentru acest eveniment, dar am convenit…

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…