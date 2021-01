Stiri pe aceeasi tema

- Liderii republicani din Camera Reprezentantilor a Congresului american au decis sa nu faca lobby in randul alesilor republicani pentru ca acestia sa voteze impotriva punerii sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat marti doi asistenti din conducerea Camerei, confirmand informatii similare…

- Totodata, Reuters scrie ca 15.000 de membri ai Garzii Naționale sunt autorizate sa asigure securitatea evenimentului de inaugurare. Un grup inarmat planuiește sa calatoreasca la Washington și a promis sa se revolte daca sunt facute tentative de a-l inlatura pe Trump din funcția de președinte. ”FBI a…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Senatorul republican Mitt Romney a afirmat miercuri seara ca atacul împotriva Capitoliului a fost o "insurectie" si a pledat pe lânga colegii sai republicani sa îsi abandoneze obiectiile contra voturilor colegiului electoral si sa îi informeze pe alegatorii lor despre…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a revenit la Washington joi, scurtandu-si vacanta in Florida, in contextul disensiunilor cu liderii Congresului si al tensiunilor cu Iranul, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Donald Trump urma sa celebreze Revelionul in resedinta sa…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a respins luni, cu o larga majoritate, vetoul dat de presedintele in exercitiu Donald Trump la legea bugetului de aparare, deschizand calea pentru un vot final similar in Senat, ce ar marca o premiera in mandatul celui de-al 45-lea presedinte ale Statelor…

