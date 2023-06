Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a revenit la Miami, luni, pentru a participa la prima infațișare la tribunal dupa ce a fost pus sub acuzare in baza Legii Spionajului din SUA pentru ca a ascuns in locuința personala documente secrete ale guvernului american, relateaza Reuters. In ciuda acestor acuzații extrem de grave,…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat ca a fost inculpat in dosarul arhivelor Casei Albe, unde este acuzat ca a luat cutii intregi de documente, unele dintre ele confidentiale, cand a parasit Casa Alba. „Corupta administratie Biden mi-a informat avocatii ca am fost inculpat, probabil in…

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a pledat, in cursul zilei de marți, drept nevinovat la tribunalul din Manhattan, New York. Fostul lider de la Casa Alba a fost acuzat de 34 capete, in dosarul privind plata facuta pentru a cumpara tacerea starletei Stormy Daniels. Acuzațiile…

- Fostul președinte al SUA se va preda, astazi, la New York și va fi pus oficial sub acuzare, pentru mai mult de 30 de infracțiuni. Donald Trump, al 45-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, se va prezenta in fața Curții Supreme din New York, unde judecatorul ii va prezenta acuzațiile, scrie…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a fost pus sub acuzare de catre o instanța judiciara din New York, respectiv de catre marele juriu din Manhattan. Decizia reprezinta o premiera in cazul unui fost președinte al SUA. Și vine in contextul in care Trump vrea sa candideze pentru un nou…