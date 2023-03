Stiri pe aceeasi tema

- Nici „crima", nici „delict": amenintat de inculpare, Donald Trump si-a proclamat nevinovatia sambata in cursul primului sau miting de campanie pentru alegerile prezidentiale, desfasurat intr-un loc extrem de simbolic, orasul Waco din statul Texas.

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence a fost citat sa depuna marturie de catre procurorul special care ancheteaza asupra lui Donald Trump, in special rolul sau exact in asaltul Capitoliului de catre partizanii sai pe 6 ianuarie 2021, au informat joi mai multe media, noteaza AFP.

- Fostul președinte american Donald Trump a ieșit sambata in campanie electorala pentru prima data de cand și-a anunțat candidatura, pentru a revendica Casa Alba in 2024. Spre deosebire de discursurile zgomotoase in fața a mii de adepți pe care Trump le organizeaza adesea, evenimentele de sambata au fost…

- Unele dintre documentele clasificate de pe vremea lui Joe Biden ca vicepreședinte care au fost gasite anul trecut intr-un birou privat includ informații despre Ucraina, Iran și Regatul Unit, a relatat CNN , citand o sursa familiara cu chestiunea. Intr-o prima declarație dupa dezvaluirile presei americane,…