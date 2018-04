Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat pe James Comey, fostul sef al FBI, despre care a spus ca a mintit in fata Congresului si a numit cartea sa „o autobiografie a minciunilor”, scrie BBC.

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri 'mincinos' pe James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017 de la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI) si care va publica saptamana viitoare o carte in care il critica dur pe actualul lider de la Casa Alba, transmit AFP si dpa.''James…

- Presedintele american, Donald Trump, este un mincinos inveterat care isi supune anturajul unui cod de loialitate ce reaminteste atitudinea unui sef mafiot, afirma in memoriile sale fostul director al FBI James Comey, citat de AFP. In aceasta carte foarte asteptata din care au aparut fragmente joi in…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni impunerea pedepsei cu moartea pentru traficantii de droguri, argumentand ca guvernul federal "pierde timpul" daca nu este dispus sa adopte masuri radicale, relateaza site-ul televiziunii CNN. Trump a vorbit despre pedeapsa capitala in cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca inarmarea unor profesori ar putea contribui la prevenirea masacrelor din scoli si a promis ca administratia sa va modifica legislatia pentru inasprirea regulilor privind achizitionarea unei arme, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnalat joi seara ca este pregatit sa accepte revenirea in Tratatul de Parteneriat Transpacific (TPP), din care a iesit in urma cu un an, daca Statele Unite vor obtine un acord "substantial mai bun", relateaza postul CNBC si site-ul Axios.com.